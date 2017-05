Џелатот на Ескобар: Убил 250 луѓе и бил 23 години во затвор! – Сега има илјадници следбеници на Јутјуб

Со своја рака убив над 250 луѓе, а од целата организација над 50.000 луѓе.Јас сум експерт за тероризам и киднапирање-вели Попај

Јас сум професионален убиец.Убивав за пари но и од љубов и почитување кон големиот Пабло Ескобар, вели Џон Хаиро Веласкез, попознат како „Попај“.Тој долги години ги извршувал највалканите работи за неговиот шеф за кој има само пофални зборови.

После 23 години во затвор, професионалниот колумбиски убиец реши да си ја отвори душата.Тој призна дека убил над 250 луѓе.Сега е јутуб блогер и го следат над 250.000 поддржувачи.

Погледнете ја неговата приказна.

This guy killed 250 people with his own hand – Escobar’s hit man is telling his story after 23 years in prison pic.twitter.com/RqOyZc2h05

— IN THE NOW (@IntheNow_tweet) May 1, 2017