Масакр на Св. Валентин во училиште: Ученик уби 17 лица

Снимката од апсење на 19-годишниот Николас Круз откако застрела 17 лица, покажува смирено момче, кого пријателите го опишуваат како волк-самотник и „луд“ по оружје.

Американските медиуми соопштија дека Круз бил исфрлен од училиште и оти за време на школувањето имал проблеми со однесувањето.

Професорите се изненадени од тоа што токму Круз е напаѓачот, но оние кои подобро го познавале не мислат така.

– Цело време зборуваше само за оружје, за ножеви и лов. Не можам да кажам дека сум шокиран. Според претходните искуства со него, тој изгледаше како вид на момче кое е подготвено ова да го направи, изјави негов поранешен саученик.

Друг ученик рече дека Круз бил „дете со многу проблеми“.

– Секогаш изгледаше како многу нешта да го мачат. Знам дека стрелаше од оружје и оти тоа му даваше некакво чувство на возбуда, вели негов поранешен соученик.

Just In: The sounds of pure terror inside an American classroom, during what police describe as a “mass casualty” event in Florida.

This chilling video from Marjory Stoneman Douglas High should be the type of thing that is extremely rare.

Tragically, it is not. pic.twitter.com/AtNOlxfoJe

— errol barnett (@errolbarnett) February 14, 2018