Напад на музички фестивал: Петмина мртви, многу повредени во Мексико (ФОТО+ВИДЕО)

Најмалку петмина се убиени во ноќен клуб во мексиканското одморалиште Плаја дел Кармен, а деветмина се ранети.

Официјално лице, што сакаше да остане анонимно, рече дека сослушувањето е во тек и не соопшти други детали.

BREAKING NEWS: Mass shooting reporting in the popular Mexican resort town of #PlayaDelCarmen. pic.twitter.com/semRlEdCxW

— kendis gibson (@kendisgibson) January 16, 2017