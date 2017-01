ВИДЕО: Еве како лесно можете да бидете ограбени на бензиска

Доколку точите гориво на бензинска пумпа со самопослужување, тогаш веројатно правите вообичаена грешка.

Доколку не го заклучувате автомобилот, тогаш им овозможува на криминалците доста едноставен и брз грабеж.

Оваа снимка на безбедносна камера од една бензинска пумпа покажува како на криминалецот му се доволни само неколку секунди за да украдат вашите лични работи од автомобилот.

Source: Crouching suspect steals woman’s purse at gas pump by TrendingVideos on Rumble

Голем број од луѓето не го заклучуваат својот автомобил додека точат гориво, а тоа претставува голем ризик.