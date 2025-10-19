Јакимовски: Со Лукровски сме речиси пата-пата, во вториот круг очекувам поддршка од сите опозициски сили

Објавено: 19/10/2025 21:32

Кандидатот на коалицијата „Искуство за успех“ за градоначалник на општина Капрош, Стевче Јакимовски, вечерва на прес-конференција соопшти дека влегува во втор круг и дека на 2 ноември ја очекува поддршката од сите опозициски сили.

„Влегуваме во втор круг. Од преброени над 40 отсто од гласовите, кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Сотир Лукровски, води со 266 гласа, што е речиси пата-пата. Јасно е изразена волјата на граѓаните. Гласовите на опозицијата се дупли во однос на ВМРО-ДПМНЕ. Очекувам во вториот круг поддршка од сите опозициски сили. Карпошани се на пат да си го одберат своето достоинство, да победат резултатите, проектите, знаењето и одговорноста“,изјави Јакимовски.

MK News

Автор инфо

Автор: MK News

Post Information

Posted on: 19/10/2025 21:32
Posted in: Македонија
Comments: 0 Comments

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1