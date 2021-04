Адвокатот Пешевски: Пратеничката со коронавирус стори кривично дело по член 206 од КЗ, а за истото не ѝ важи пратеничкиот имунитет

Адвокатот Драган Пешевски преку објава на Фејсбук вели дека пратеничката која денеска се појави во скафандер во Собранието сторила кривично дело по член 206 од КЗ, а за истото не ѝ важи пратеничкиот имунитет.

– Пратеничкава се пофали, глумеше кловн, ги спаси граѓаните со гласање за „најбитните закони in the history of Babylon“, но меѓу другото стори и кривично дело по член 206 од КЗ, а за истото не ѝ важи пратеничкиот имунитет, па му испраќам глас на обвинителството, да си ја прибере на распит одма, затоа што овие предмети Обвинителството ги води како приоритетни предмети од итен карактер, напиша Пешевски.