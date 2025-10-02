Дигитален самит на Западен Балкан 2025 во Скопје: Регионот презема смели чекори кон дигитално интегрирана иднина

Денес во Скопје се отвори седмото издание на Дигиталниот самит на Западен Балкан (ДСЗБ), коорганизиран од Владата на Северна Македонија и Советот за регионална соработка (СРС), со што се потврдува заложбата на регионот за дигитална трансформација, соработка и европска интеграција.

Како што се наведува во соопштението од Советот за регионална соработка (СРС), што МИА го пренесува во целост, во своето воведно обраќање, генералниот секретар на СРС, Амер Капетановиќ, ги истакна досегашните постигнувања и приоритетите за иднината. „Дигитализацијата не е само цел, таа е трансформативна сила. Успехот на нашиот режим ‘Roam Like at Home’ покажува што регионот може да постигне кога работиме заедно. Сега мораме да ги направиме следните чекори: изградба на интероперабилни дигитални ID паричници, унапредување на доверливите услуги, усогласување со дигиталните рамки на ЕУ и обезбедување на алатки за младите и бизнисите за да напредок во дигиталната ера,“ рече Капетановиќ.

Отворајќи го Самитот, премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, ја подвлече важноста на инвестирањето во дигитализација за просперитетот и стабилноста на регионот. Тој истакна дека откако луѓето ќе почнат да гледаат опипливи резултати од дигиталната трансформација, довербата расте и следи моментум, создавајќи циклус што поттикнува понатамошен напредок и иновации.

На Самитот се обратија и партнерите: Ренате Николaj, заменик генерален директор за комуникациски мрежи, содржина и технологија во Европската комисија; Томас Ламанаускас, заменик генерален секретар на Меѓународната телекомуникациска унија; Томас Јарзомбек, парламентарен државен секретар во германското Сојузно министерство за дигитализација и модернизација на владата; и Свјатослав Сенјута, регионален лидер за владини решенија во Visa. Тие ја истакнаа важноста на регионалната соработка, усогласувањето со ЕУ и партнерствата со приватниот сектор во напредокот на дигиталната агенда.

Подоцна денес, Данијела Гачевиќ, раководител на Програмскиот оддел во СРС, ќе го модерира министерскиот панел на тема „Дигитално по дефиниција – Јавните услуги во функција на сите“, на кој ќе учествуваат министри и високи претставници од Западен Балкан, меѓу кои: Делина Ибрахимај, министерка за економија и иновации на Албанија; Мараш Дукај, црногорски министер за јавна администрација; Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација на Северна Македонија; Славиша Антиќ, државен секретар во Министерството за информации и технологија на Србија; Гетоар Мјеку, косовски заменик министер за економија; и Алмир Бањевиќ, директор на IDDEEA во Босна и Херцеговина.

Во текот на двата дена, учесниците на ДСЗБ 2025 – носители на одлуки, експерти и иноватори од целиот Западен Балкан, ЕУ и пошироко – ќе дискутираат за дигитални услуги, дигиталниот паричник, интероперабилноста, вештачката интелигенција, сајбер-безбедноста, е-услугите и развојот на вештини.

Дигиталниот Самит на Западен Балкан се организира во рамки на Акцискиот план за Заедничкиот регионален пазар и Планот за раст на ЕУ, и е кофинансиран од Европската унија.