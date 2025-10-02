ДИГИТАЛНА РЕВОЛУЦИЈА ЗА МАКЕДОНИЈА

Премиерот Христијан Мицкоски, денеска го отвори Западнобалканскиот дигитален самит 2025 во Скопје, каде што покрај него присуствуваа претставници на Европската Унија, министри од регионот и бројни експерти од областа на технологијата. Самитот има за цел да ги промовира дигиталните иновации и да ја истакне важноста на дигитализацијата како мотор за економски развој и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.

– Добредојдовте во Скопје! Денес не зборуваме само за технологии, туку за тоа како дигитализацијата ја менува иднината на нашите граѓани, бизниси и држави. Западен Балкан не смее да биде заостанат агол на Европа. Нашата иднина е поврзаност, иновации и знаење – истакна Мицкоски.

Премиерот нагласи дека дигитализацијата не е прашање на избор, туку на опстанок и напредок. Тој потенцираше дека со дигитализацијата ќе се намали бирократијата, ќе се овозможи побрз и поефикасен пристап до услуги за граѓаните, ќе се создаде еднаквост помеѓу оние со и без пристап до информации, а малите компании ќе добијат можност да се натпреваруваат на глобалната сцена.

– Дигитализацијата е економска моќ. Таа отвора пазари, носи нови инвестиции и ја зголемува конкурентноста. Во иднината ќе има само два вида на компании – дигитални и оние што повеќе не постојат – рече Мицкоски, додавајќи дека целта е Македонија да стане центар на дигитални иновации во регионот и земја која ќе привлече инвеститори и ќе задржи таленти.

Како значаен пример за напредок, премиерот го презентираше дигиталниот паричник „М-Услуги“, кој ќе овозможи сите документи и услуги на едно место, со целосна транспарентност, безбедна размена на податоци и брз пристап до јавни услуги.

Мицкоски потенцираше дека дигитализацијата е за граѓаните: мајките кои сакаат побрзо да ги запишат децата во градинка, пензионерите кои сакаат лесно да ја добијат својата пензија, студентите кои сакаат пристап до знаење и книги онлајн, како и за компаниите кои сакаат развој и конкурентност.

Во дел од говорот, премиерот се осврна и на своето професионално искуство со алгоритми и вештачка интелигенција, нагласувајќи дека знаењето стекнато надвор од државата ќе го користи за да ја позиционира Македонија како лидер во дигиталната трансформација на регионот.

– До крајот на овој мандат, сите јавни услуги ќе бидат достапни онлајн. Секој граѓанин ќе има дигитален идентитет и пристап до сите институции преку мобилен телефон. Нашата цел е да изградиме генерации со дигитални вештини и систем за сајбер-безбедност што ќе гарантира доверба во дигиталното општество – нагласи Мицкоски.

Самитот во Скопје е симбол на регионалната соработка и пријателството со Европската Унија, а дигитализацијата, како што рече премиерот, е мост кон Европа, штит против корупцијата и шанса за изградба на поефикасна и поправедна држава.