Иван Јорданов прогласи победа во Штип – со разлика од над 15.000 гласови

Објавено: 19/10/2025 20:57

Актуелниот градоначалник на Штип и кандидат за нов мандат од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата, Иван Јорданов прогласи победа.

– Штип направи вистински избор со разлика од над 15.000 гласови, или сооднос 6:1! Денес испишавме историја за нашиот град. Политичката зрелост Штип ја докажа со поддршка на веќе воспоставена локална самоуправа. На овие избори победи вербата во она кое го сработивме, енергијата која секојдневно ја вложуваме и отвори можност за нови резултати на секое поле. Новиот мандат нема да биде нова иднина, туку сегашност што сме ја посакувале! Благодарам мој Штип! Благодарам мои штипјани!, напиша Јорданов.

MK News

Автор инфо

Автор: MK News

Post Information

Posted on: 19/10/2025 20:57
Posted in: Македонија
Comments: 0 Comments

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1