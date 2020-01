По веста која го потресе светот дека во хеликоптерска несреќа загина легендата на НБА Коби Брајант на социјалните мржежи од него се простуваат милиони.

На еден од постовите е фотографија на која е Коби со Македонското знаме

,, Светско првенство во Streetball. 1998 година Париз.

Коби Брајант и Трејси Мек Греди по натпреварот со Македонија.

Ways may be lost, icons may be removed from the game, but legends never die.,,