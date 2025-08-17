Косоварите со години се најбројни европски туристи во Албанија

Милиони посетители, милијарди евра. Туризмот стана честа тема кога станува збор за Албанија во последните години. Сепак, како и минатата година, и овогодинешното лето донесе одредени загрижености дека албанските плажи се помалку посетени од очекуваното.

Пред една година, премиерот на Албанија, Еди Рама, изјави дека објавувањето фотографии и видеа од празни плажи е „организиран напад“ насочен кон штета на туризмот во Албанија. Подоцна рече дека Албанија треба да ги таргетира туристите кои трошат повеќе пари, а не само да го зголемува бројот на посетители.

Сепак, според податоците на Институтот за статистика на Албанија, бројот на туристи повторно се зголемил, иако не со исто позитивно темпо како во претходните години.

Од Азија, Африка и Америка – бројот на странски посетители од сите делови на светот се зголеми, во споредба со истиот период во претходните години.

Сепак, најголемиот број странски посетители во Албанија, околу 95 проценти, доаѓаат од Европа – при што Косово е најголемиот извор на странски туристи во Албанија со години.

Според Централната банка на Албанија, странските туристи минатата година потрошиле околу пет милијарди евра.

Ова значи дека секој посетител потрошил просечно 427 евра, што, според Централната банка, е помалку отколку во земјите во регионот како што се Грција и Турција.

Сепак, Светскиот совет за патувања и туризам предвидува дека трошоците за туризам ќе се зголемат на 7,3 милијарди евра оваа година, што би сочинувало 26,4 проценти од бруто домашниот производ.

Светскиот совет проценува дека туристичкиот сектор ќе вработи околу 314.000 луѓе до 2034 година. Секторот моментално вработува околу 20 проценти од албанската работна сила.

Каде патуваат туристите во Албанија?

На југ, камчестите плажи со чиста вода привлекуваат најмногу посетители, додека на север многу туристи се упатуваат кон Тет и Валбони.

Според Институтот за статистика на Албанија, некои музеи и национални паркови, исто така, привлекле стотици илјади туристи во 2024 година.

Повеќе од 90 проценти од сите странски посетители доаѓаат во Албанија на одмор или во посета на роднини.

Сепак, во последниве години, бројот на транзитни патници кои влегуваат во Албанија само за да го продолжат своето патување до други дестинации, исто така, значително се зголеми.