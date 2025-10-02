Мицкоски најави 100 милиони евра во инфраструктурни проекти за Кочани и регионот

Инвестиции во проекти од инфраструктурата за Кочани во вредност од 100 милиони евра, најави премиерот и лидер на ВМРО –ДПМНЕ, Христијан Мицкоски од трибината „Иднина за Кочани“ што се одржа попладнево во Мулти-културниот центар.

„Со нашите меѓународни партнери работиме надвор од тековните трансфери што ги финансира централниот буџет за капитаални инвестиции во општините, само за Кочани и овој регион да обезбедиме дополнителни отприлика 100 милиони евра, пари што ќе ги вложиме исклучиво во инфраструктурни проекти и проекти што ќе бидат додадена вредност во животите на жителите на Кочани и овој регион. Ќе повторам, тоа е програма што ќе биде надвор од тековните трошења за период од четири години, започнувајќи од 2026 година“, нагласи Мицкоски.

Според него, државата и Владата стануваат партнери на општините како ниедна претходна Влада. Овие 15 месеци половина милијарда евра се одвоени од централниот буџет кон општинити.

„Ова не беше лесно бидејќи мандатот го почнавме со минус на сметката на Владата од 200 милиони евра. Пред 15 месеци првиот наш работен ден беше со минус од 200 милиони евра. Секако, тие ги вративме, а сега сме некаде околу 50-60 милиони евра во плус, ликвидни сме како држава и Влада, ја консолидиравме таа состојба и покрај сите тие предизвици: неисплатени плати кон акционерски друштва и јавни претпријатија, по што успеавме да дојдеме до месечна ликвидност што е добро, но во исто време на општините да им помогнеме со половина милијарда евра, нешто што досега било незамислено и невозможно. Дел од тие пари завршија и во Општина Кочани“, додаде Мицкоски.

Денеска на трибината во Кочани беше претставен кандидатот за градоначалник на Општината, Владко Грозданов. Тој вети чесност и максимална посветеност, единствено, како што рече, во интерес на граѓаните. Проектите за Кочани се напишани, дополни, но не се конечни. Тимови се постојано на терен за да ги слушнат сугестиите од граѓаните и она што им е најпотребно ќе биде вметнато во програмата.

Грозданов истакна дека не ветува невозможни чуда, туку искрена работа, чист образ и проекти за идните генерации.

Пред присутните се престави и носителот на листата со кандидати за советници на ВМРО – ДПМНЕ и коалицијата, Александар Андов. Тој смета дека правилното функционирање на советот во една општина е срцето на локалната демократија.

„Со одговорни и посветени одлуки советот ќе биде гаранција дека Кочани ќе прерасне во град на идиниата, чист, безбеден, спортски град што ќе биде препознатлив не само во Македонија, туку и надвор од неа“, рече Андов.

Андов најави поддршка од општинскиот совет за повредените во кочанската трагедија. Преку училиштата ќе се формираат посебни центри за преквалификација и доквалификација . Учениците кои поради повреди ја пропуштаат наставната година, ќе добијат стипендии и стурчна помош за подготовка и полагање на испитите.