ВИДЕО од страшниот масакр во Дејтон – се слушнале рафали, па луѓето почнале да бегаат

На друштвените мрежи се појавила снимка на која наводно е прикажан моментот кога напаѓачот од Дејтон почнал да пука пред преполн бар.

Видеото е снимено од автомобил кој бил паркиран во близина на местото каде било пукањето.

На снимката се слушаат рафали и во еден момент може да се видат луѓе како бегаат.

#BREAKING: Video captures heavy gunfire from an active shooter situation at a crowded bar in Dayton, Ohio. Multiple fatalities and injuries reported. pic.twitter.com/WdgtTUfg3C

— UA News (@UrgentAlertNews) August 4, 2019