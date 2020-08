ВИДЕО: ЗастрашувачкА експлозијата во Бејрут, најмалку десетмина загинати

Најмалку 10 луѓе загинаа, а голем број се повредени во експлозијата што денеска се случи во Бејрут.

Експлозијата предизвика уривање на терасите на зградите, кршење на прозорците и друга материјална штета и предизвика огромен облак прашина и чад.

Според либанската државна новинска агенција ННА, експлозијата се случила во градското пристаниште, каде се сместени магацини со експлозив.

Според неименувани безбедносни извори експлозијата се случила во магацин за хемиски супстанци.

