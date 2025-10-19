ВМРО-ДПМНЕ неофицијално прогласи победа

Објавено: 19/10/2025 20:39

Од ВМРО-ДПМНЕ неофицијално прогласија победа. Нивните податоци од аналитичкиот центар покажуваат дека извојувале победа.

Гази Баба ВМРО-ДПМНЕ 1543 СДСМ 527 ЛЕВИЦА 307

Бутел ВМРО-ДПМНЕ Дарко 1422 СДСМ 276 ДУИ 740

Ѓорче Александар ВМРО-ДПМНЕ 1356 СДСМ 529 Левица 426

Аеродром ВМРО-ДПМНЕ 338 СДСМ 142 Левица 165

Охрид Пецаков ВМРО-ДПМНЕ Пецаков 2561 Шајн 952

Битола ВМРО-ДПМНЕ 941 СДСМ 383 Поинаку 298

Штип ВМРО-ДПМНЕ 1314 СДСМ 530 Велес ВМРО 3144 СДСМ 698

Карпош ВМРО-ДПМНЕ 853 СДСМ 307 Левица 201 Искуство за успех 615

Струмица ВМРО-ДПМНЕ 1164 СДСМ 659

Аеродром ВМРО-ДПМНЕ 2394 СДСМ 892 Левица 817

Кисела ВОда ВМРО-ДПМНЕ 1744 СДСМ 576 Левица 561 Делчево ВМРО-ДПМНЕ 1055 СДСМ 290

Радовиш ВМРО-ДПМНЕ 2637 СДСМ 932

Петровец ВМРО-ДПМНЕ 1402 СДСМ 212 Илинден ВМРО-ДПМНЕ 2202 СДСМ 249 Левица 260

Велес ВМРО-ДПМНЕ 6266 СДСМ 1306 Пробиштип ВМРО-ДПМНЕ 421 СДСМ 258

