ВМРО-ДПМНЕ неофицијално прогласи победа

Од ВМРО-ДПМНЕ неофицијално прогласија победа. Нивните податоци од аналитичкиот центар покажуваат дека извојувале победа.
Гази Баба ВМРО-ДПМНЕ 1543 СДСМ 527 ЛЕВИЦА 307
Бутел ВМРО-ДПМНЕ Дарко 1422 СДСМ 276 ДУИ 740
Ѓорче Александар ВМРО-ДПМНЕ 1356 СДСМ 529 Левица 426
Аеродром ВМРО-ДПМНЕ 338 СДСМ 142 Левица 165
Охрид Пецаков ВМРО-ДПМНЕ Пецаков 2561 Шајн 952
Битола ВМРО-ДПМНЕ 941 СДСМ 383 Поинаку 298
Штип ВМРО-ДПМНЕ 1314 СДСМ 530 Велес ВМРО 3144 СДСМ 698
Карпош ВМРО-ДПМНЕ 853 СДСМ 307 Левица 201 Искуство за успех 615
Струмица ВМРО-ДПМНЕ 1164 СДСМ 659
Аеродром ВМРО-ДПМНЕ 2394 СДСМ 892 Левица 817
Кисела ВОда ВМРО-ДПМНЕ 1744 СДСМ 576 Левица 561 Делчево ВМРО-ДПМНЕ 1055 СДСМ 290
Радовиш ВМРО-ДПМНЕ 2637 СДСМ 932
Петровец ВМРО-ДПМНЕ 1402 СДСМ 212 Илинден ВМРО-ДПМНЕ 2202 СДСМ 249 Левица 260
Велес ВМРО-ДПМНЕ 6266 СДСМ 1306 Пробиштип ВМРО-ДПМНЕ 421 СДСМ 258