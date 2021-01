Жената која беше застрелана во Капитол им подлегна на повредите

Жената која беше застрелана во зградата на Конгресот на САД за време на упадот на приврзаниците на Доналд Трамп починала во болница. Засега нема информации за нејзиниот идентитет, ниту, пак како настрадала.

Вознемирувачко видео:

