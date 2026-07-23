АПЕЛ до граѓаните – не се приближувајте до паднатите проводници од невремето!

⚠️ АПЕЛ до граѓаните да не се приближуваат до паднатите проводници од невремето! – објави на социјалните мрежи Електродистрибуција.

Во постот се вели –

Последиците од невремето врз електродистрибутивната мрежа сè уште се видливи на терен. Евидентирани се повеќе паднати и скинати проводници, предизвикани од паднати гранки, делови од кровови и фасади, како и од силниот ветер.

Иако дел од нив во моментов не се под напон, по повторното воспоставување на напојувањето можат да станат опасни.

🚫 Ги повикуваме граѓаните да не се приближуваат и да не ги допираат паднатите проводници, туку веднаш да ги пријават до надлежните служби.

Безбедноста е најважна!

Ве молиме бидете внимателни додека траат активностите за санирање на штетите и следете ги упатствата на надлежните служби.