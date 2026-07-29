Велешанка касната од пајак „Црна Вдовица“

Од пајак „Црна вдовица“ е касната 61-годишна жена од Велес додека работела во поле во велешкото село Еловец. По каснувањето почувствувала силни болки во раката и грбот, вртоглавица и грчеви низ целото тело, по што била примена во Ургентниот центар во Велес.

Лекарите ѝ укажале итна медицинска помош, а по консултација со Клиниката за токсикологија во Скопје, таа била стабилна и е пуштена на домашно лекување.

Инаку пајакот бил донесен во болницата, каде што лекарите потврдиле дека станува збор за црна вдовица.

Од Велешката болница велат дека не паметат ваков случај во последните четири децении. Црната вдовица живее во карпестите предели на Велешко, а нејзиниот отров е силен невротоксин кој може да предизвика силна болка, мускулни грчеви, потење и мачнина.