Во Тирана открена најголемата мрежа за проституција во Албанија

Обвинителството во Тирана, во соработка со Евројуст, ја разоткри најголемата мрежа на проституција досега во Албанија, во која се уапсени 19 лица, од кои девет се Албанци и 10 од Колумбија, а по уште три лица е издадена потерница.

Во соопштението до медиумите, обвинителството наведува дека се приведени и под истрага се и 48 жени од различни националности.

„Лицето Лукас Бетанкур (25), уапсено во Колумбија, бил организатор на групата и имал главна улога во регрутирањето девојки од земји на Латинска Америка и организирањето на нивното патување и сместување во Албанија, каде што потоа биле принудувани на проституција. Двојките биле насилно држани а на нивните семејства им се заканувал доколку девојките се обидат да заминат, стои во соопштенето на Обвинителстото.

Албанскиот државјанин Дритан Сукај бил главниот во управувањето со мрежата во Тирана, Асел Адришева и Кејвин Ндреу биле тутори на неколку девојки од Казахстан, додека Денис Бериша, член на групата, ги дрогирал девојките и им наоѓал клиенти.

„Собраните средства од оваа активност лицето К.П., ги инвестирало во криптовалути на сметката на Лукас Бетанкур кој е уапсен во Колумбија. Активноста била спроведена во хотелот на Илир Гугаши, кој се наоѓа на улицата „Решит Чолаку“ во Тирана, се наведува во соопштето.