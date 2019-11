Американката што му покажа среден прст на Трамп победи на локалните избори

Американката Џули Брискман, која во октомври 2017 година беше снимена како на претседателот Доналд Трамп му покажува среден прст додека вози велосипед покрај претседателската поворка, го порази републиканскиот противкандидат и го освои мандатот на надзорниот совет на округот Лудуна во Вирџинија.

„Фантастично е чувството, нереално е“, изјави 52-годишната мајка на две деца за „Вашингтон пост“.

Откако нејзината снимка се појави на социјалните мрежи, Брискман беше отпуштена од работа, а потоа ја тужеше компанијата „Акима“, обвинувајќи ја за кршење на нејзиното право на слобода на говор и изразувајќи загриженост од одмаздата на администрацијата на Трамп. Таа не доби работа, но доби отпремнина.

US: Fired for showing middle finger at Trump’s convoy in 2017, woman now wins local election https://t.co/x3zFlbQOYF

— scroll.in (@scroll_in) November 7, 2019