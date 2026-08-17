Дигиталното евро се приближува

Дигиталното евро е еден од најголемите проекти на Европската централна банка и Европската унија за иднината на плаќањата. Целта е граѓаните да добијат можност да плаќаат во дигитална форма на централнобанкарски пари, покрај готовината и постојните електронски плаќања.

За разлика од криптовалутите, дигиталното евро не би било независна дигитална валута. Тоа би било дигитална форма на еврото, издадена и гарантирана од Европската централна банка.

Една од идеите е дигиталното евро да овозможи и офлајн плаќања, што значи дека во одредени ситуации трансакцијата би можела да се изврши и без интернет конекција.

Европската централна банка нагласува дека дигиталното евро би било дополнување, а не замена за банкнотите и монетите.

Готовината би продолжила да постои, додека дигиталното евро би им понудило на граѓаните дополнителна можност за плаќање во сè подигитална економија.

Приватноста е едно од најчувствителните прашања околу проектот. Дизајнот на дигиталното евро предвидува заштита на личните податоци, а кај офлајн плаќањата нивото на приватност би било слично на плаќањето со готовина.

ЕЦБ истовремено тврди дека дигиталното евро не треба да стане алатка за следење на секое плаќање на граѓаните.

Се разгледува воведување лимит на средствата што едно лице може да ги држи во дигитални евра. Причината е да се спречи масовно префрлање пари од банкарските сметки во дигитални евра, што би можело да влијае врз стабилноста на банкарскиот систем.

За плаќања над достапниот износ, системот би можел автоматски да овозможи дополнување од поврзана банкарска сметка.

Проектот сè уште не е целосно завршен. Неговото воведување зависи и од усвојувањето на соодветната европска законска рамка.

ЕЦБ има за цел да биде подготвена за можно прво издавање на дигиталното евро во 2029 година, доколку законодавството биде усвоено во 2026 година.

Дигиталното евро, сепак, нема да значи крај на кешот. Наместо тоа, Европа се движи кон систем во кој граѓаните би имале три паралелни начини на плаќање – готовина, банкарски електронски плаќања и дигитално евро.

За граѓаните, најголемата промена би била тоа што дигиталните плаќања со централнобанкарски пари би станале достапни директно во секојдневниот живот.