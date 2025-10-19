ДИК: Ѓорѓиевски 42,22%, Мециновиќ 11,00%, Шукова 8,73%

Стигнаа и првите резултати од Државната изборна комисија за градоначалник на Скопје, Од деосега преброените гласови, процентите на освоена доверба на глсачите за градоначалник на главниот град се следниве.

Првични резултати за градоначалник на Скопје.

Извор ДИК:

ОРЦЕ ЃОРЃИЕВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ) 42,22%;

АМАР МЕЦИНОВИЌ (ЛЕВИЦА) 11,00%;

КАЈА ШУКОВА (СДСМ) 8,73%

Обработени 23,56% од избирачите – Во моментов, водечка позиција во трката за градоначалници имаат: