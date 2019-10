Добила отказ поради видео со 11,2 милиони прегледи само на Твитер (ВИДЕО)

Вработената во синџирот ресторани Panera Bread доби отказ откако објави видео на каков начин се подготвуваат макарони со сирење.

Спотот, кој се појави на „ТикТок“ под наслов „Откривајќи ја Панера“, покажува неколку чекори во подготовката на макарони и сирење од еден од популарните американски ресторани за брза храна.

Apparently, this is how Panera Bread prepares the mac and cheese. (via TikTok) pic.twitter.com/jUv47TYBhm