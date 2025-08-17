Европските лидери ќе му се придружат на Зеленски на состанокот во Белата куќа

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, објави дека ќе му се придружи на украинскиот претседател Володимир Зеленски, заедно со други европски лидери, на состанокот со американскиот претседател Доналд Трамп во Вашингтон.

„На барање на претседателот Зеленски, ќе му се придружам на претседателот Трамп и на другите европски лидери во Белата куќа“, објави таа на социјалните мрежи.

Покрај шефот на Европската комисија, своето присуство на состанокот во Вашингтон го потврдија и францускиот претседател Емануел Макрон, германскиот канцелар Фридрих Мерц и финскиот претседател Александар Стуб.

Средбата меѓу Зеленски и Трамп е најавена за 18 август, а се очекува да продолжи со дискусиите за начините за завршување на војната во Украина.

Средбата ќе се одржи три дена откако американскиот претседател се сретна со рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска, но без конкретни резултати за завршување на војната во Украина.

Европските лидери во саботата го поддржаа трилатералниот самит меѓу Зеленски, Трамп и рускиот претседател Владимир Путин откако самитот меѓу САД и Русија не донесе прекин на огнот.

Во изјавата потпишана од францускиот претседател Емануел Макрон, германската канцеларка Ангела Меркел, британскиот премиер Кир Стармер и претседателот на Европската комисија се нагласи потребата од продолжување на притисокот врз Русија сè додека не се постигне мир, вклучително и преку санкции.

Европските претставници, исто така, изјавија дека се загрижени за дипломатското приближување на Трамп со Путин, тврдејќи дека Зеленски требало да биде вклучен на самитот во Алјаска.

Средбата на Трамп со Путин, која помогна во ублажувањето на меѓународната изолација на лидерот на Кремљ, не направи многу за да ги смири стравувањата во Киев и европските градови од потенцијален договор што би можел да ја загрози безбедноста или суверенитетот на Украина или да ја поттикне руската агресија.

Самитот заврши без договор за прекин на огнот, а Трамп и Путин не одговорија на прашањата на новинарите за време на кратката прес-конференција.

Следниот ден, Трамп рече дека Киев треба да постигне договор со Москва за прекин на војната бидејќи „Русија е многу голема сила, а тие не се“. Трамп, исто така, се откажа од барањето за итно прекин на огнот, тврдејќи дека наместо тоа треба да се преговара за целосен мировен договор.

Самитот во Алјаска, одржан на 15 август, беше дипломатска конференција на највисоко ниво меѓу Вашингтон и Москва од руската инвазија на Украина во 2022 година. Сепак, се чини дека не донесе значајна промена во воените цели на Путин во Украина.

Според неименувани извори цитирани од бројни медиуми, Путин му рекол на Трамп дека може да се согласи на замрзнување на фронтот во украинските региони Запорожје и Херсон доколку Украина целосно се повлече од регионите Луганск и Донецк.

Русија тврди дека ги анектирала сите четири региони. Таа контролира поголем дел од областа Луганск и околу 70 проценти од областа Донецк, а делумно ги контролира и областите Запорожје и Херсон.