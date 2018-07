Оваа снимка го покажува целиот ужас низ кој поминуваат спасителите на децата во Тајланд

Спасителите на Тајланд имаат тешка задача пред себе, тесните и мрачни тунели низ кои мора да се провлечат за да стигнат до момчињата заробени во пештерата. Враќањето е уште потешко.

Не само што мораат повторно сами да се провлекуваат низ матната вода и непристапниот терен, туку мораат на површина да ги извлечат децата кои не знаат да пливаат.

Ова видео најдобро покажува колку е опасен патот до површината.

Thai cave rescue mission to resume with eight boys and coach still trapped!

Trapped since nine days without food!

Kudos to those expert Divers from rescue team. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/Er9loHXnaH

