Американскиот актер Јан Мајкл Винсент почина на 74-годишна возраст. Тој беше најпознат по улогата на пилотот Стринфелоу Хоук во телевизиската серија од 80-ите „Ерволф“.

Тој беше номиниран за наградата Златен Глобус за филмот „Going home“ во 1971 и повторно во 1984 за „The Winds of War“.

Винсент е роден на 15 јули 1944 година во Денвер, Колорадо.

Прпват се појави на малите екрани во 1967 година во филмот „The Hardy Boys: The Mystery of the Chinese Junk“.