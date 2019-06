Постојано се тресе – Што изјавуваат експертите за здравјето на Ангела Меркел

Германската канцеларка Ангела Меркел по втор пат во десет дена предизвика загриженост кај германската јавност.

Имено, таа во два наврати неконтролирано се тресеше пред телевизиските камери. Најпрво на 18 јуни кога стоеше покрај украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој беше во посета на Германија. После тоа, како што изјави самата, испила три чаши вода и се почувствувала многу подобро.

Меѓутоа, слично нешто се случи и во четвртокот додека стоеше покрај германскиот претседател Франк-Валтер Штајнмаер на церемонијата за поставување нов министер за правда.

Од кабинетот на Меркел изјавиле дека нема причина за загриженост и оти таа е во добро здравје.

