ШПАНИЈА Е СВЕТСКИ ШАМПИОН! Торес – јунакот на „Црвената фурија“, Аргентина невидлива во финалето

Европскиот шампион по продолженијата ја совлада дотогаш актуелната светска шампионка Аргентина со 1:0.

Феран Торес во 106. минута ја затресе мрежата на Мартинез, предизвикувајќи ерупција од воодушевување на стадионот „МетЛајф“ во Њу Џерси.

Како и во 2010 година, Шпанија и сега ги обедини европската и светската титула. Аргентина остана без својот четврти трофеј, а еден од најдобрите фудбалери во историјата, Лионел Меси, се збогуваше од репрезентацијата со празни раце.

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Аргентина ја пропушти шансата да ја одбрани титулата и да стане дури третата репрезентација на која тоа ѝ успеало – по Италија 1934 и 1938 година, а потоа и Бразил 1958 и 1962 година.

Бразил останува најтрофејната репрезентација на планетата со пет светски титули. По една титула помалку имаат Италија и Германија, Аргентина е на бројката од три, а со две „божици“ Шпанија им се придружи на Франција и Уругвај. Англија има една титула.