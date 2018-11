Видео- Последната сезона на „Игра на тронови“ ќе се прикажува во април

Телевизиската мрежа „Ејч-Би-О“ денеска објави кусо видео со кое ја најави последната, осма сезона од хит-серијата „Игра на тронови“. Финалната сезона ќе почне да се прикажува во април следната година, а ќе има само шест епизоди. Секоја од нив ќе трае по околу еден ипол час.

Во видеото на „Ејч-Би-О“ се споени најинтересните моменти од изминатите седум сезони.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) November 13, 2018