Водата во Kрушево е неисправна за пиење, за готвење треба да се преврива

Водата за пиење во Крушево е микробиолошки неисправна вода, соопшти Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Од Центарот за јавно здравје (ЦЈЗ) Прилеп велат дека по примероците земени на 20 јули, водата од чешмите Света Петка, Крајпатна бензинска, реонот на Црешово Топче, Стара Црква и реонот под хотел Монтана (Општина Крушево) е микробиолошки неисправна за пиење.

„Од ЈП ‘Комуна’ Крушево известуваат дека, поради бактериолошката неисправност на водата, за пиење треба да се користи флаширана вода, а за готвење и миење се препорачува водата пред употреба да се преврива најмалку 10 минути“, апелира ЦУК.

Водата од градскиот водовод во Крушево во моментов е бактериолошки неисправна и не треба да се користи за пиење. Предупредувањето го објави ЈП „Комуна“, повикувајќи се на резултатите од Центарот за јавно здравје – Прилеп. За жителите, туристите и угостителските објекти ова не е обична техничка информација, туку здравствено правило што мора да се почитува сѐ додека надлежните не потврдат дека водата повторно е безбедна.

Според објавените информации, лабораториските испитувања покажале бактериолошка неисправност на водата од градскиот водовод. Неисправни биле и примероците земени од крајпатните чешми кај бензинската пумпа и кај „Св. Петка“, поради што и тие не смеат да се користат како извор на вода за пиење. Примероците од овие две локации биле земени на 20 јули 2026 година.

За пиење граѓаните треба да користат исклучиво пакувана вода. Водата од водоводот за подготовка на храна, перење, миење садови и лична хигиена може да се користи само по превривање од најмалку 10 минути, според препораката што ја пренесоа надлежните. Ограничувањата ќе останат во сила додека не се добијат три последователни лабораториски исправни примероци.