ЕХФ со неверојатна порака го честиташе успехот на Вардар во финалето на Лигата на Шампионите.

Oва е приказна што ако ја напишеш луѓето нема да ти веруваат-напиша ЕХФ .

This is a story that if you wrote it people wouldn’t believe it. Well done @HCVardar for a legendary performance! #ehffinal4 #hellocologne #veluxehfcl pic.twitter.com/VMXuLN6qmO

— EHF Champions League (@ehfcl) June 2, 2019