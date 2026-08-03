Европа на суво и пред енергетски шок: Дунав пресушува, нуклеарки запираат

Ниските нивоа на водата на главните европски реки, од Дунав до Рајна, предизвикаа сериозни прекини во превозот и транспортот на стоки, но исто така доведоа до дополнителен товар врз енергетскиот сектор, отежнувајќи ја работата на некои нуклеарни централи.

Дунав никогаш не бил толку низок, Унгарија едвај ја одржува во погон својата најголема нуклеарна централа, Романија со контролирани експлозии се обидува да спаси реактор, а во исто време војната на Блискиот Исток повторно ја крева цената на гасот.

Рекордно ниските нивоа на водата на Дунав, резултат на долготрајна суша и топлотни бранови, ги принудија нуклеарните централи кои користат речна вода за ладење на своите реактори да го прилагодат своето работење, дополнително зголемувајќи го притисокот врз енергетскиот систем на регионот.

Нуклеарната централа Пакс во Унгарија, која обезбедува речиси половина од производството на електрична енергија во земјата, е погодена од рекордно ниски нивоа на водата на Дунав. Унгарскиот премиер Петер Маѓар претходно предупреди дека централата може да остане надвор од работа повеќе од еден месец.

Тој претходно изјави дека нуклеарната централа Пакш би можела целосно да престане да произведува електрична енергија за прв пат во својата 44-годишна историја ако нивото на водата во Дунав, кое беше на рекордно ниско ниво од минус 133 сантиметри, падне на минус 134 сантиметри.

Романската армија, со 180 килограми експлозив, ја отстрани карпестата пречка „Парзоаја“ со цел да насочи поголем тек на Дунав кон нуклеарната централа Чернавода, поради екстремно ниското ниво на водата.

Во Германија, нивото на Рајна во близина на Келн достигна историски минимум од 67 сантиметри, а слични вредности беа забележани и на други мерни места, како што е во Дуизбург-Рурорт, каде што нивото на водата во Рајна падна на историски минимум од 153 сантиметри.

Во Холандија, поради падот на нивото на водата во Рајна, властите прогласија втора фаза од алармот за недостиг на вода, што е фазата пред прогласување криза. Надлежните служби се занимаваат со најефикасна распределба на достапните количини вода и задржување на свежа вода во системот, поради што се распоредени мобилни пумпи.

Долгорочната суша доведе до значителен пад на нивото на реките и езерата во Англија. Темза во близина на Рединг го забележа најниското ниво на вода откако започнаа евиденциите, додека околу 23 милиони луѓе во Англија и Велс се соочуваат со забрана за користење на своите црева за наводнување поради недостиг на вода.

На 2 август, нивото на водата на Дунав кај Бездан беше забележано на минус 159 сантиметри, кое следниот ден падна на минус 162 сантиметри, што е нов историски минимум, а прогнозите покажуваат дека нивото на реката ќе продолжи да опаѓа во наредните денови.

Метеоролозите најавуваат дека врвот на топлотниот бран во Србија се очекува од 5 до 8 август, што дополнително би можело да влијае на падот на нивото на водата.

Републичкиот штаб за вонредни ситуации вчера одржа состанок на кој се дискутираше моменталната хидролошка и метеоролошка состојба, последиците од историски нискиот водостој на Дунав, како и мерките за ублажување на влијанието на најавениот долгорочен топлотен бран.