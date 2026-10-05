Мартина Димоска е „Global Rising Star“ за 2026 година

Македонското име повторно се најде на глобалната вселенска мапа. Познатата македонска научничка и аналогна астронаутка Мартина Димоска е прогласена за една од новите глобални ѕвезди во вселенските истражувања, откако ја доби престижната титула „SGAC Global Rising Star“ за 2026 година.

Признанието, кое се доделува на млади лидери и професионалци од земји во развој со значаен придонес кон локалните вселенски заедници, е уште едно меѓународно потврдување на нејзината работа и ангажман во оваа област.

Оваа година настанот се одржува во Анталија, каде што Димоска има можност да биде дел од меѓународната вселенска заедница и да се поврзе со луѓе кои активно ја креираат иднината на истражувањето на вселената, вклучително и мисиите кон Месечината и Марс.