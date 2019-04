Наместо премиерот да си ја потпевнува на митинзи Stranger in the night, време е да ја научи Wind of change, а поради ова и се друго лошо што и приредија на Македонија оваа песна ќе му ја испее народот на 21 април и на 5 мај оваа година, му порача лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, на премиерот, Зоран Заев, кој од синоќешниот митинг во Тетово рече дека Мицкоски и Силјановска се како изгубени во ноќта.