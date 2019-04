Нострадамус го предвиде пожарот во Нотр Дам

Пред 500 години Нострадамус го предвидел пожарот во Нотр Дам и тоа на точен датум 15 април 2019 година, пишува британскиот астролог Jessica Adams.

Наводно , од неговите стихови јасно е дека Франција и Италија ќе бидат најемотивно погодени, а овој настан според неговото толкување ќе биде раќање на злото кое доаѓа во второто столетие.

Chef d’Aries, Jupiter et Saturne,

Dieu eternel quelles mutations?

Puis par long siecle son maling temps retourne,

Gaule et Italie, quelles emotions?

The head of Aries, Jupiter and Saturn,

God eternal, what changes can be expected?

Following a long century, evil will return

France and Italy, what emotions will you undergo?

Пророштвото оживува од различни астролошки траги што укажуваат дека на 15 април 2019 година. Еден од најчестите зборови во Нострадамус е “емоции”, и тоа се поклопува со она што претседателот Емануел Макрон го споменува преку Твитер кога пишува: “Нотр Дам е во оган. Католиците и сите Французи, како и сите граѓани,гори и дел од нас. ”



Астролозите исто се сложуваат дека споменувањето на Овен и Сатрун од Нострадамус се поклопува и може да се извлече вчерашниот датум дури и час кога започна пожарот

,, What we have here is Chiron indeed at ‘the head of Aries’ at just three degrees of the zodiac sign. The sun, burning orange at sunset in Paris as Notre Dame fell, is also in Aries, in this astrological chart set for Monday 15th April 2019 at 5.50pm, Paris, France. The shock of the moment is shown by Uranus at 2 Taurus, making an almost exact semi-sextile to Chiron. In fact, this is a line-up which could only happen once every 80 years. The Moon is at 3 Virgo, exactly quincunx Chiron.,,