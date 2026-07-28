Рокови за поднесување барања за надомест на штети

Локалните самоуправи низ државата отворија рокови за пријавување штети од неодамнешните временски непогоди, повикувајќи ги граѓаните и компаниите навремено да поднесат барања за обештетување.

Во струмичкиот регион, жителите на Струмица, Ново Село, Босилово, Василево и Радовиш кои претрпеле штети од силниот ветер на 20 и 21 јули, можат да аплицираат во своите општини. Рокот за поднесување барања во Струмица и Ново Село е до 31 јули, додека во останатите општини трае до 5 август.

Во Куманово, пак, граѓаните и правните субјекти можат да пријават штети од невремето кое се случи помеѓу 20 и 26 јули, најдоцна до 31 јули. Барањата се доставуваат во архивата на општината со потребната документација.

За поднесување на барањата потребни се лични документи, имотен лист и трансакциска сметка, а во некои случаи се препорачува и приложување фотографии од штетите.

По завршување на роковите, општинските комисии ќе излезат на терен за проценка на штетите.

Надлежните апелираат граѓаните да ги почитуваат роковите, бидејќи процесот на обештетување зависи од навремено и комплетно поднесени барања.

Градоначалникот на Општина Карпош, Сотир Лукровски, во емисија на МРТ1, информираше дека е подготвен образец за пријавување на штетите, кој граѓаните можат да го подигнат во Општината или да го преземат од веб-страницата.

Со образецот треба да достават увид, извештај од полициската станица. Со така комплетирани документи, кои ќе можат да ги видат во образецот, попднесуваат кај нас барање за штетите“, истакна Лукровски.

Тој додаде дека комисијата ќе ги разгледа сите пристигнати барања и ќе изврши увид на терен, по што ќе биде изготвена проценка на штетите, исплата на максимум до 10% од штетата, рече Лукровски.