Се урна хеликоптерот на газдата на Лестер во близина на стадионот! (Видео)

Хеликоптерот е во сопственост на првиот човек на Лестер, истиот се урнал во близина на стадионот „Кинг Павр“. Хелокоптерот на сопственикот на Лестер Сити, Викаи Сриваданапраба, се срушил во непосредна близина на стадионот пред сведоци во близина на стадионот, а веднаш била ангажирана пожарната и полицијата

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) October 27, 2018