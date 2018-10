Шинејд О`Конор премина во ислам (ВИДЕО)

Ирската пејачка Шинејд О`Конор деновиве на Твитер објави фотографии од себе си со хиџаб, како и видео на кое пее Азан – повикот за молитва. Таа соопшти и дека преминала во ислам и го променила своето име во Шухада Давит.

– Објавувам дека со гордост станав муслиманка. Тоа е природен крај на патувањето на секој интелигентен теолог. Проучувањето на светите книги од сите вери води кон исламот, што значи дека сите други книги се излишни, напиша таа.

World renowned singer Shuhada Davitt @MagdaDavitt77 (#SineadOConnor) has proclaimed the #Shahadah with me in #Ireland. She is so happy ! Masha Allah !#Ireland #Islam #SineadOConnorEmbracesIslam @SineadOconnorHQ pic.twitter.com/mBeHlcrgqW

— Shaykh Dr Umar Al-Qadri (@DrUmarAlQadri) October 25, 2018