Со нож прободени 14 деца во градинка во Кина

14 децa од претшколска возраст се повредени во напад со нож во градот Чонгкинг во југо-западна Кина.

За нападот уапсена е 39-годишна жена која е осомничена дека ги прободела децата со кујнски нож додека тие биле легнати на грб за време на утринската вежба.

Повредените деца се хоспитализирани, а според локалните медиуми, две од нив починале, но тоа се уште не е потврдено од полицијата.

RT Echinanews “Woman detained after stabbing and injuring 14 children from a kindergarten in SW China’s Chongqing on Friday. The injured have been sent to hospital. The motive of the attack is unclear, and a further investigation is underway. pic.twitter.com/yXPwzXB14A“

