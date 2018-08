Снимка од воздух го прикажува размерот на катастрофата во Италија (ВИДЕО)

Италијанскиот министер за внатрешни работи објави дека 22 лица загинаа, а пет лица се сериозно повредени.

На социјалните мрежи, објавена е снимка од воздух што го прикажува размерот на трагедијата што ја погоди Италија. Се гледа срушениот надвозник и многу возила околу урнатините.

Во неколку смачкани возила под урнатини се извлечени телата на неколку загинати лица, а две лица се извлечени живи, соопштија спасувачките служби.

Меѓу жртвите е и едно дете, велат полициски извори.

OMG. An aeral view of the tragedy in #Genoa, where a major motorway bridge has collapsed. This is appalling. #Italy

via @belcastrotw pic.twitter.com/jodF6eIUP8

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) August 14, 2018