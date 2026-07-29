Вака ќе изгледаат новите евра

Европската централна банка презентираше десет финални дизајни за идните евро банкноти и започна јавна консултација за да им овозможи на граѓаните да го кажат своето мислење за новиот изглед на банкнотите.

Анкетата е отворена до 21 септември, а конечната одлука се очекува до крајот на годината. Можете да гласате тука.

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled. Explore the proposals and tell us which ones you prefer. Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

Предлозите се поделени во две теми: „Европска култура“ и „Реки и птици“. ЕЦБ вели дека предлозите се резултат на натпревар низ цела ЕУ, на кој беа поднесени повеќе од 1.200 апликации од графички дизајнери. Независно жири конечно избра десет предлози кои ќе поминат во финалната рунда.

https://x.com/ecb/status/2080298261664215323?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2080298261664215323%7Ctwgr%5E55410f917942130450370b5b028ea1adc858b74d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fracin.mk%2Fvesti%2Fevro-banknotite-vo-evra-dobivaat-nov-izgled-eve-gi-desette-posledni-predlozi%2F

Банкнотите би можеле да ги прикажат Бетовен, Марија Кири и Леонардо да Винчи

Доколку се избере темата Европска култура, новите банкноти ќе ги прикажат некои од најпознатите личности од европската историја на уметноста, музиката, науката и литературата.

Банкнотата од 5 евра би ја прикажала Марија Калас, грчко-американската сопранистка. Банкнотата од 10 евра би била посветена на германскиот композитор Лудвиг ван Бетовен, а банкнотата од 20 евра на научничката Марија Кири.

Мигел де Сервантес, автор на Дон Кихот, би бил на банкнотата од 50 евра. Леонардо да Винчи би бил на банкнотата од 100 евра, а Берта фон Зутнер, добитничка на Нобеловата награда за мир, би била на банкнотата од 200 евра.

Друга опција се птиците и европските институции

Втората тема се фокусира на природата. Се нарекува „Реки и птици“ и е дизајнирана да го прикаже биодиверзитетот на Европа и меѓусебната поврзаност на природните простори што не познаваат граници.

Секоја банкнота би прикажувала различен вид европска птица покрај речен пејзаж, додека на задната страна би била прикажана една од главните институции на Европската Унија.

Во предлогот се споменуваат, меѓу другото, ползечка птица до зградата на Европскиот парламент, рибарче до Европската комисија, пчелар до Европската централна банка, бел штрк до Судот на правдата на Европската Унија, кол до Европскиот совет и Советот на ЕУ и северна рибарка до Европскиот суд на ревизори.

Претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, изјави дека европските банкноти се повеќе од средство за плаќање.

„Евробанкнотите се повеќе од средство за плаќање – тие се еден од најреалните изрази на Европа. Со дизајн што ги комбинира убавината и значењето, тие ќе го зајакнат нашиот заеднички идентитет“, рече Лагард.

Покрај јавната анкета, ЕЦБ ќе спроведе и посебна анкета меѓу репрезентативен примерок граѓани на еврозоната. Резултатите ќе бидат еден од елементите врз основа на кои Управниот совет на ЕЦБ ќе донесе конечна одлука.

По изборот на победничкиот дизајн, ќе следи понатамошен развој, тестирање и подготовка за производство. ЕЦБ вели дека се очекува новите банкноти да влезат во оптек во наредните години, додека постојните банкноти ќе останат валидни и ќе продолжат да се користат заедно со новите.

Ова ќе биде првото целосно редизајнирање на евро банкнотите откако беа воведени во 2002 година. ЕЦБ вели дека новата серија банкноти има за цел да ги искористи технолошките достигнувања, да ја зајакне заштитата од фалсификување, да ја подобри достапноста за лицата со оштетен вид и да го намали еколошкиот отпечаток на банкнотите.