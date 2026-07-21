Видео : Невидено невреме во Скопје – оштетени автомобили

Невреме со пороен дожд, грмежи, силен ветер и појава на суградица во Скопје и Куманово!
Во делови од главниот град има прекин на електричната енергија, а засега нема информации за предизвикани штети. Надлежните служби се на терен и подготвени за интервенции.
Поради најавените временски непогоди, Кризниот штаб на Град Скопје одржа состанок, а градските служби се ставени во состојба на подготвеност за навремено реагирање доколку има потреба.
Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, претходно информираше дека екипите се подготвени за справување со евентуални последици од невремето.
Од Град Скопје соопштија дека екипите на ЈП „Водовод и канализација“ континуирано работеа на расчистување на канализациската мрежа, шахтите и сливниците, со цел да се овозможи непречено одведување на атмосферските води и да се намали ризикот од поплавување на критичните точки.
Надлежните препорачуваат граѓаните да бидат внимателни, особено при движење во сообраќајот, да избегнуваат места со можност за паѓање на гранки и дрвја и да ги следат информациите од институциите.
https://www.facebook.com/share/r/1Bt9i2RbKj/?mibextid=wwXIfr