ВИДЕО: На Меркел и се слоши- неконтролирано се тресеше

Германската канцеларка Ангела Меркел изгледала како да не ѝ е добро и се тресела додека денес во Берлин го дочекувала украинскиот претседател Владимир Зеленски.

Меркел стоела покрај Зеленски на сонцето додека воен бенд ги свирел химните на Германија и Украина, кога почнала да се тресе.

Меѓутоа, како што наведува “AP”, по интонирањето на химната, Меркел делувала подобро, а потоа брзо минала по црвениот тепих со Зеленски и влегла во зградата во која се наоѓа нејзината канцеларија.

German Chancellor Angela Merkel says she is “very well” again after drinking three glasses of water.

Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7

