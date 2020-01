ВИДЕО: Снимени последните моменти од падот на хеликоптерот на Коби Брајант

Последните моменти од падот на хеликоптерот на Коби Брајант биле забележани од камера на една куќа која се наоѓа во близина на местото на несреќата, а сопственичка е Рона Ревит, која материјалот го проследила до истражувачите.

Ronna Leavitt lives near the crash site where #KobeBryant and eight others were killed. She says this @ring video from her home captured the audio of the helicopter in its final moments.

She says the helicopter flew above her housing complex before crashing. @ABC7 pic.twitter.com/wWKc4efdUB

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) January 29, 2020