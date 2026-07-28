За клупи, летниковци, огрев за загрозени семејства – каде ќе завршат паднатите дрва од невремето

Силното невреме што го зафати Скопје на 21. јули донесе ветришта со брзина од 130 километри на час, предизвикувајќи уривање на стотици дрвја, особено во Градскиот Парк, населбите Карпош и Аеродром, како и на гробиштата „Бутел“. Првичните пријави од МВР за 189 паднати стебла брзо беа надминати со многукратно поголеми проценки на терен. Екипите на јавните претпријатија, пред сè ЈП „Паркови и зеленило“, беа ангажирани со тешка механизација за расчистување на сообраќајниците и јавните површини. Паралелно, невремето го погоди и Куманово, каде што во Стариот градски парк, кај Спомен-костурницата и долж градскиот кеј беа уништени околу 100 дрвја, меѓу кои и вековни примероци. Директорот на ЈП „Чистота и зеленило“, Сашо Томиќ, најави обнова од сопствениот расадник.

Огромната дрвна маса генерирана од паднатите стебла во Скопје бараше систематско згрижување и транспорт. Според информациите од Град Скопје, ситниот растителен отпад и листовите се носат во депонијата „Дрисла“, додека поголемите стебла се пренесуваат во базите на ЈП „Паркови и зеленило“. Стратегијата на градските власти е дел од оваа дрвна маса да се преработи во урбана опрема, како што се летниковци за Водно, клупи и огради. Дополнително, значаен дел од трупците е наменет за огрев за социјално ранливи категории граѓани. Оваа социјална акција се реализира во координација со Црвениот крст и хуманитарната организација „Св. Спас“, со што штетата од елементарната непогода се пренасочува во корист на социјално загрозените семејства.