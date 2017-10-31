Список на новите градоначалници – Ова се жените кои ќе седнат во градоначалничките фотелји

По вториот круг, бројката на жени градоначалнички се зголеми.

Соња Стаменкова ќе седне во градоначалничката фотелја на Македонска каменица, додека во Могила ќе седне Јасмина Гулевска.

Градоначалник на Битола е Наташа Петровска, додека Теута Арифи доби втор мандат во Тетово. На локалните избори се гласаше во 80 општини како и во главниот град

СДСМ – 57, ДУИ 11, ВМРО-ДПМНЕ 5

СДСМ

1.Арачиново – Миликие Халими

2.Аеродром – Златко Марин

3.Берово – Звонко Пекевски

4.Битола – Наташа Петровска

5.Богданци – Блаже Шапов

6.Босилово – Зоран Зимбаков

7.Валандово – Перо Костадинов

8.Василево – Марјан Јанев

9.Вевчани – Сашо Јанкоски

10.Велес –Аце Коцевски

11.Гевгелија – Сашо Поцков

12.Ѓорче Петров – Александар Наумовски

13.Дебрца – Зоран Ногачески

14.Делчево – Горан Трајковски

15.Демир Хисар – Марјанче Стојановски

16.Дојран – Анго Ангов

17.Зелениково – Борче Гиевски

18.Карпош – Стефан Богоев

19.Конче- Благоја Илиев

20.Кочани – Илијев

21.Кратово – Љупчо Бојаџиев

22.Крива Паланка – Борјанчо Мицевски

23.Кривогаштани –Рибинчо Шефтероски

24.Крушево – Томе Христоски

25.Куманово – Максим Димитриевски

26.Лозово – Ацо Велковски

27.Маврово Ростуше – Медат Куртовски

28.Неготино – Тони Делков

29.Ново Село – Боро Стојчев

30.Охрид – Јован Стојаноски

31.Пехчево – Драган Тренчовски

32.Прилеп – Илија Јованоски

33.Радовиш – Герасим Конзулов

34.Ресен – Живко Гошаревски

35.Свети Николе – Сашо Велковски

36.Струмица – Коста Јаневски

37.Центар – Саша Богдановиќ

38.Бутел – Велимир Смилевски

39.Виница – Ивица Димитров

40.Гази Баба – Борис Георгиевски

41.Градско – Роберт Бешовски

42.Демир Капија – Лазар Петров

43.Јегуновце – Дарко Блажески

44.Карбинци – Јордан Насев

45.Македонска Каменица – Соња Стаменкова

46.Македонски Брод – Живко Силјаноски

47.Могила – Јасмина Гулевска

48.Новаци – Љубе Кузмановски

49.Пробиштип – Драган Анастасов

50.Росоман – Бранко Јанев

51.Старо Нагоричане – Жаклина Јовановска

52.Чашка – Горан Стојановски

53.Чешиново Облешево – Горанчо Крстев

54.Штип – Благој Бочварски

55.Шуто Оризари – Курто Дудуш

56.Кисела Вода – Филип Темелковски

57.Град Скопје – Петре Шилегов

ДУИ

1.Кичево – Фатмир Дехари

2.Пласница – Исмаил Јахоски

3.Дебар – Ружди Љата

4.Долнени – Џемил Ќамили

5.Желино – Фатмир Изаири

6.Липково – Еркан Арифи

7.Сарај – Блерим Беџети

8.Струга – Рамис Мерко

9.Теарце – Исен Асани

10.Тетово – Теута Арифи

11.Чаир – Висар Ганиу

ВМРО-ДПМНЕ

1.Илинден – Жика Стојановски

2.Петровец – Борче Митевски

3.Сопиште – Стефче Трпковски

4.Кавадарци – Митко Јанчев

5.Зрновци – Блажа Станков

Алијанса на Албанците

1.Гостивар – Арбен Таравари

2.Боговиње – Аљбон Џемаили

3.Врапчиште – Исен Шабани

ДПА

1.Студеничани – Азем Садики

Демократска партија на Турците

1.Центар Жупа – Аријан Ибраими

Независни кандидати

1.Чучер Сандево – Јован Пејковски

2.Ранковце – Ивица Тошевски

3.Брвеница – Енвер Пајазити