100 евра казна ако сте на тротинет со телефон на уво – полицијата почна со казнување

Полицијата веќе казнува за непочитување на новите правила за управување на електрични тротинети.

Измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата стапи на сила на 14. јули, а досега се изречени 12 парични казни. Како што соопштуваат од МВР за Скопје Инфо засега не се одземени тротинети.

Од страна на Одделението за безбедност на патиштата и сообраќајот, почнувајќи од 14.јули преземени се следниве мерки:

-три мерки за управување електричен тротинет без користење заштитен шлем (кацига) – глоба во износ од 50 евра,

-нема одземени тротинети, информираа од полицијата.

Дополнително преземени се 10 мерки по останатите членови и тоа:

– девет мерки за управување електричен тротинет по површина на која не е дозволено движење на ваков вид возила – глоба во износ од 80 евра;

– една мерка за користење мобилен телефон при управување на електричен тротинет – глоба во износ од 100 евра.

Сите преземени мерки се однесуваат на полнолетни лица, појаснуваат од МВР.