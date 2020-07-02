15 починати и 173 нови случаи на коронавирус

Во последните 24 часа регистрирани се 173 нови случаи на заболени од Ковид-19. Резултатот е добиен по изработени 1653 тестa.
Скопје – 75
Струга – 14
Охрид – 10
Куманово – 9
Тетово – 9
Штип – 8
Гостивар – 7
Дебар – 6
Свети Николе – 6
Прилеп – 6
Кочани – 4
Кичево – 3
Ресен – 3
Велес – 3
Кавадарци – 3
Гевгелија – 2
Струмица – 1
Крушево – 1
Пробиштип – 1
Валандово – 1
Берово – 1
Истовремено, 150 пациенти се излекувани, а починаа 15 пациенти позитивни на Ковид-19.
Со ова вкупниот број позитивни случаи во земјава достигна 6625.