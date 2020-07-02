15 починати и 173 нови случаи на коронавирус

Во последните 24 часа регистрирани се 173 нови случаи на заболени од Ковид-19. Резултатот е добиен по изработени 1653 тестa.

Скопје – 75

Струга – 14

Охрид – 10

Куманово – 9

Тетово – 9

Штип – 8

Гостивар – 7

Дебар – 6

Свети Николе – 6

Прилеп – 6

Кочани – 4

Кичево – 3

Ресен – 3

Велес – 3

Кавадарци – 3

Гевгелија – 2

Струмица – 1

Крушево – 1

Пробиштип – 1

Валандово – 1

Берово – 1

Истовремено, 150 пациенти се излекувани, а починаа 15 пациенти позитивни на Ковид-19.

Со ова вкупниот број позитивни случаи во земјава достигна 6625.