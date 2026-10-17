3 СВЕТСКИ РЕКОРДИ ЗА МАТКА Врело е истражена до длабочина од 338 метри

Подводната пештера Врело во кањонот Матка испиша светска историја. Меѓународен тим спелеонуркачи достигна длабочина од 338 метри и постави три светски рекорди. Реко рдното нуркање на Полјакот Бартломиеј Питала траело девет часа, соопшти Спелеонуркачкиот клуб „Врело“.

Пештерата на Матка сега е најдлабоко истражената подводна пештера во светот, според резултатите што ги објави клубот. Досегашната истражена длабочина од 287 метри е надмината за цели 51 метар.

Со овој подвиг Врело ги престигна Фонт Естрамар во Франција, со 312 метри, и Елефанте Бјанко во Италија, со 292 метри.

Експедицијата „Врело 2026“ се одвивала од 10 до 17 октомври. Во неа учествувале 15 нуркачи од Македонија, Полска и од Италија.

Според клубот, поставени се рекорди во три категории: најдлабоко истражена пештера од човек, најдлабоко нуркање во пештера и најдлабоко длабинско нуркање на отворени води.

Но, рекордната длабочина не е единственото откритие. Нуркачите пронашле и два досега непознати подводни канала, со што значително ја прошириле мапата на Врело.

„Во спелеонуркањето овие нови канали се од исклучителна важност, поради комплексноста на целокупниот подводен пештерски систем“, наведуваат од клубот.

Првиот канал е откриен на околу 300 метри од влезот, на длабочина од 33 метри. Долг е приближно 100 метри и се поврзува со дел од пештерата истражен во 2000 година.

Вториот канал е пронајден на длабочина од 170 метри. Долг е околу 30 метри и се спојува со главниот длабински канал на 185 метри.

Со новата длабочина и со откриените канали, експедицијата истражила повеќе од 150 метри нови делови од пештерскиот систем.