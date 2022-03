ОН: Најмалку 64 цивили убиени во Украина

Најмалку 64 цивили се убиени, а повеќе од 160.000 се во движење откако руските трупи влегоа во Украина оваа недела, соопшти агенцијата за помош на ОН.

„Од 17:00 часот на 26 февруари, (Канцеларијата за човекови права на ОН) ОХЦХР известува за најмалку 240 цивилни жртви, вклучително и најмалку 64 загинати“, се вели во статусниот извештај на Канцеларијата на ОН за координација на хуманитарни прашања (U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA).

Се додава дека вистинските бројки веројатно ќе бидат „значително повисоки“.

Оштетувања на цивилната инфраструктура оставија стотици илјади луѓе без струја и вода. Стотици домови беа оштетени или уништени, додека мостови и патишта погодени од гранатирање оставија некои заедници отсечени од пазарите, се вели во извештајот.

Спореед УНХЦР повеќе од 160.000 луѓе се внатрешно раселени, а повеќе од 116.000 биле принудени да избегаат во соседните земји.